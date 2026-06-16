INTERVISTE
Pedullà: “Gila al Napoli, la Lazio ha chiesto Rafa Marin”
Le parole di Alfredo Pedullà nell’intervista rilasciata a Sporitalia, nella quale parla delle notizie di mercato tra Mario Gila ed il Napoli. Ecco riportato il suo intervento:
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L’intervista di Pedullà su Gila ed il Napoli
“Gila alla Lazio percepisce un ingaggio di circa un milione di euro, il Napoli gliene offre tre. Il Napoli ha offerto alla Lazio circa quindici milioni di euro più bonus, ma non bastano. Si andrà su cifre decisamente più elevate, ma certamente sotto i trenta milioni. Il Napoli ha offerto come contropartita uno tra Beukema e Lucca, la Lazio ha chiesto Rafa Marin, ma Giovanni Manna non vuole privarsi dello spagnolo”.
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