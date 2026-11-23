INTERVISTE
Pellegatti: “Senza coppe vincerebbe la Roma lo scudetto, ma a marzo occhio alla Lazio”
Carlo Pellegatti ha rilasciato un’intervista a Pressing su Canale 5 nella quale ha commentato la grande partenza della Lazio di Gattuso e della corsa scudetto.
Leggi anche: Pazzini: “Quello che sta facendo la Lazio è una favola bellissima”
L’intervista di Pellegatti sulla Lazio di Gattuso
Sugli impegni europei
“Non ha le coppe la Lazio, è importante. Voi dite sempre Fabregas, Gasperini, è chiaro che la Roma in questo momento è la squadra, insieme alla Lazio, vivace, ma le coppe a febbraio e marzo contano. Spesso abbiamo visto che per chi arriva bene in autunno, poi si ribalta tutto nel bene o nel male a febbraio o marzo. Fossero tutte senza le coppe forse la Roma avrebbe qualcosa in più”.
Sui tifosi della Lazio
“Sui tifosi della Lazio attenzione, perché in trasferta si muovono da popolo che si muove”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|32
|12
|2
|Roma
|30
|12
|3
|Inter
|29
|12
|4
|Milan
|27
|12
|5
|Como
|26
|12
|6
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|12
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|Sassuolo
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|11
|17
|Parma
|8
|12
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Udinese
|6
|12
|20
|Venezia
|6
|12
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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