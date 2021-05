Pereira spera di restare: “Inzaghi e Tare mi hanno fortemente voluto alla Lazio”

- Advertisement -

LAZIO PEREIRA INTERVISTA – Dopo le anticipazioni fornite ieri – leggi qui il nostro articolo – TNT Sports ha pubblicato l’intervista completa di Andreas Pereira. Il calciatore belga naturalizzato brasiliano si è soffermato a lungo sulla sua esperienza in maglia biancoceleste, raccontando del suo arrivo a Roma. Per finire, il giocatore si è detto fiducioso sulla possibilità, in queste ultime tre partite, di mostrare il suo valore ai fini di una possibile permanenza nella prossima stagione (la Lazio potrebbe esercitare il diritto di riscatto a 25 milioni, ma difficilmente lo farà a queste cifre). Ecco le parole del centrocampista.

L’intervista a Pereira: la sua esperienza alla Lazio

“È molto importante per me questo momento. All’inizio è stato difficile adattarmi, viste le differenze tra la serie A e il campionato inglese, adattarmi anche a quello che il mister voleva da me, al suo modo di gioco. Infatti mi parla spesso, mi dice che mi ha portato qui perché lui e il ds mi volevano nella sua squadra. Perciò mi dovevo adattare al suo stile di gioco come gli altri calciatori arrivati prima di me hanno fatto. Mi ha aiutato tantissimo, ora sto trovando il mio spazio sempre di più, entrando in partita verso la fine per aiutare la squadra e sono sempre disposto a dare il massimo. Mancano tre partite e spero che possiamo continuare a rendere felici non solo il mister ma anche i tifosi, il direttore e i compagni e concludere bene il campionato”.