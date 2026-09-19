INTERVISTE
Perez: “È arrivata l’ora di prendere punti”
Prima dell’inizio di Venezia Lazio, il lagunare Kike Perez ha concesso un’intervista ai bordocampisti per esprimere le sue sensazioni sul match in procinto di iniziare.
Leggi anche: “Briga verso Venezia per seguire la sua Lazio: il video“
L’intervista a Perez prima del calcio d’inizio di Venezia Lazio
“Abbiamo fatto una buona settimana d’allenamento, ora dobbiamo prendere punti. Non c’è un segreto, la Serie A è difficile, dobbiamo evitare di prendere gol e poi le occasioni arrivano”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|Cagliari
|12
|5
|4
|Como
|10
|4
|5
|LAZIO
|10
|4
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|Milan
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|4
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|4
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|7
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|9
|Sassuolo
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|5
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|3
|4
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|2
|5
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|Parma
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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