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INTERVISTE

Perez: “È arrivata l’ora di prendere punti”

Published

3 ore ago

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Prima dell’inizio di Venezia Lazio, il lagunare Kike Perez ha concesso un’intervista ai bordocampisti per esprimere le sue sensazioni sul match in procinto di iniziare.

Leggi anche: “Briga verso Venezia per seguire la sua Lazio: il video

L’intervista a Perez prima del calcio d’inizio di Venezia Lazio

“Abbiamo fatto una buona settimana d’allenamento, ora dobbiamo prendere punti. Non c’è un segreto, la Serie A è difficile, dobbiamo evitare di prendere gol e poi le occasioni arrivano”.

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1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 Cagliari 12 5
4 Como 10 4
5 LAZIO 10 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 5
16 Fiorentina 3 4
17 Bologna 2 5
18 Parma 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
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