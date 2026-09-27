Perinetti: “Gattuso spesso sottovalutato, ma è un allenatore con delle idee”

Giorgio Perinetti, direttore sportivo di lungo corso, è intervenuto ai microfoni di TMW e, tra i vari argomenti trattati nel corso dell’intervista, ha parlato anche della Lazio di mister Gattuso: ecco le sue parole.

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Le parole di Perinetti nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Ha tanti meriti. Spesso viene sottovalutato, ma Gattuso è un allenatore con delle idee che sta confermando con positività”. Poi, sulle altre di Serie A: “Oltre al Napoli che pensavamo potesse essere l’avversario principale dell’Inter, si sta imponendo anche la Roma con risultati e gioco. Per la prima volta però c’è un’interruzione di campionato di tre settimane, anche le soste più breve portano delle novità. Sarà interessante vedere cosa accadrà dopo ventuno giorni”.

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