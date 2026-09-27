INTERVISTE
Perinetti: “Gattuso spesso sottovalutato, ma è un allenatore con delle idee”
Giorgio Perinetti, direttore sportivo di lungo corso, è intervenuto ai microfoni di TMW e, tra i vari argomenti trattati nel corso dell’intervista, ha parlato anche della Lazio di mister Gattuso: ecco le sue parole.
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Le parole di Perinetti nell’intervista sulla Lazio di Gattuso
“Ha tanti meriti. Spesso viene sottovalutato, ma Gattuso è un allenatore con delle idee che sta confermando con positività”. Poi, sulle altre di Serie A: “Oltre al Napoli che pensavamo potesse essere l’avversario principale dell’Inter, si sta imponendo anche la Roma con risultati e gioco. Per la prima volta però c’è un’interruzione di campionato di tre settimane, anche le soste più breve portano delle novità. Sarà interessante vedere cosa accadrà dopo ventuno giorni”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
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|2
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|1
|5
|20
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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