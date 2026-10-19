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Perinetti: “Rino ha enormi meriti. Si elogia la Roma, ma mai la Lazio”

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42 minuti ago

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Perinetti intervista Juventus Lazio Gattuso

Il ds Giorgio Perinetti, raggiunto in un’intervista dai microfoni di TMW, ha fatto i suoi complimenti a Gennaro Gattuso per la vittoria clamorosa della sua Lazio ai danni della Juventus: ecco le sue parole.

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Le parole di Perinetti nell’intervista su Gattuso e Juventus Lazio

“Uno dei motivi per cui la Juve è andata in crisi è proprio il merito da attribuire a Gattuso. Non possiamo non esaltare le qualità di quanto fatto da Gattuso con questa Lazio. A Rino va dato un merito enorme. Si elogia la Roma spettacolare di Gasperini ma non si può non fare lo stesso con Gattuso che è a pari punti con l’Inter, una cosa stratosferica. Ma al di là dei punti è una Lazio concreta. Gattuso? Non è che in Nazionale potesse fare miracoli. Sta dimostrando che non è solo Ringhio, ma un allenatore con la a maiuscola”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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