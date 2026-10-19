INTERVISTE
Perinetti: “Rino ha enormi meriti. Si elogia la Roma, ma mai la Lazio”
Il ds Giorgio Perinetti, raggiunto in un’intervista dai microfoni di TMW, ha fatto i suoi complimenti a Gennaro Gattuso per la vittoria clamorosa della sua Lazio ai danni della Juventus: ecco le sue parole.
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Le parole di Perinetti nell’intervista su Gattuso e Juventus Lazio
“Uno dei motivi per cui la Juve è andata in crisi è proprio il merito da attribuire a Gattuso. Non possiamo non esaltare le qualità di quanto fatto da Gattuso con questa Lazio. A Rino va dato un merito enorme. Si elogia la Roma spettacolare di Gasperini ma non si può non fare lo stesso con Gattuso che è a pari punti con l’Inter, una cosa stratosferica. Ma al di là dei punti è una Lazio concreta. Gattuso? Non è che in Nazionale potesse fare miracoli. Sta dimostrando che non è solo Ringhio, ma un allenatore con la a maiuscola”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|7
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|LAZIO
|19
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|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
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|5
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|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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