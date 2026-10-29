Peroni: “Gli interisti sono preoccupati, la squadra di Gattuso fa paura”

Il produttore discografico tifoso della Lazio, Pier Paolo Peroni, che lanciò il gruppo musicale di Max Pezzali e Mauro Repetto, gli 883, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale ha parlato della stagione della Lazio e della sua fede biancoceleste.

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L’intervista di Pier Paolo Peroni sulla Lazio

Sulla sua fede laziale

“Sono nato a Roma, il papà di mio padre era un socio della Canottieri Lazio. Ha contribuito alla nascita della Lazio, da lì in poi c’è rimasta addosso la lazialità. Mio figlio è nato a Milano, ma è ovviamente laziale”.

Sulla stagione della Lazio

“A Milano, sponda Inter, rispetto a quello che sta facendo la Lazio di Gattuso, fanno un po’ finta di nulla. Io onestamente sono più preoccupato che una sconfitta faccia più male a loro che a noi (ride, ndr), noi la sconfitta ce l’abbiamo in canna. Ma tutto nella vita può accadere, il calcio lo insegna. Adesso gli interisti un po’ di temono, anzi sono proprio preoccupati. Per mio figlio, la notte di Sassuolo-Lazio è stata tra le più belle della sua vita. Ha 14 anni, diciamo che ha avuto anche la fortuna di vivere la Lazio di Inzaghi. In questa stagione siamo partiti sicuri che andasse tutto male. Disperati per l’arrivo di Gattuso e con i primi vagiti del mercato sconvolgenti. Poi ci siamo ritrovati in questa situazione incredibile. La Juventus è stato il primo spartiacque, ma con il Sassuolo abbiamo avuto la visione. Ora non mi pongo limiti, non l’ho mai fatto in vita mia. Quelle cose lì succedono”.

Sulla serie tv sugli 883

“Non la guardo perchè non mi regge la pompa. E’ molto romanzata, mi smuove corde che in questo momento non ho intenzione di smuovere. Devo dire che ringrazio Dio per come viene recitata ed interpretata la mia parte da Ferrario. Ha centrato il mio atteggiamento del cinico romano parolacciaro a Milano che si salvava sempre con la battuta e lo sfondone. Lo slang romanesco è segno di distinzione da queste parti”.

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