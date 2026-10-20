Pesic: “Tifo Lazio per via di Mihajlovic. Scudetto? Penso lo vincerà la Roma”

L’attaccante ex Atalanta Alexandar Pesic si è espresso ai microfoni di meridiansport, parlando della lotta scudetto e della Roma di Gasperini, lasciandosi poi uno spazio per ricordare il suo legame con la Lazio, dovuto a Siniša Mihajlovic. Ecco cosa ha detto.

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Le parole di Pesic nell’intervista sulla Lazio

“Penso che la Roma vincerà lo scudetto. Raramente il mio istinto mi ha tradito. Al Ferencvaros nessuno mi credeva quando dicevo che non avremmo vinto il campionato, e infatti siamo arrivati secondi. Adesso dicono che la Roma non può competere con l’Inter, ma io la penso diversamente. Gasperini merita di vincere il titolo”.

“Tifo Lazio per via di Siniša Mihajlovic e di quella generazione leggendaria”.

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