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COMUNICATI UFFICIALI

Petkovic lascia l’Algeria, non è più il commissario tecnico

Published

1 ora ago

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Bandiera dell'Algeria

L’ex allenatore della Lazio Vladimir Petkovic, dopo l’esperienza ai Mondiali 2026 in America, lascia il suo ruolo di ct dell’Algeria; lo svizzero ha dato le dimissioni da selezionatore. Lo ha annunciato la Federazione, in un comunicato che riportiamo

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Petkovic ha dato le dimissioni da ct dell’Algeria

 “La Fédération Algérienne de Football (FAF) informa che il rapporto contrattuale che la lega al selezionatore nazionale, mister Vladimir Petkovic, così come al suo staff tecnico, è ufficialmente terminato oggi, 4 agosto 2026, di comune accordo. La FAF desidera esprimere la sua profonda gratitudine a mister Vladimir Petkovic e a tutto il suo staff per la loro professionalità, il loro impegno e la loro dedizione durante i ventinove mesi trascorsi alla guida della squadra nazionale. La Federazione li ringrazia sinceramente per il lavoro svolto e augura loro pieno successo nel proseguimento della carriera professionale”.

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