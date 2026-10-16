Petrucci: “Contro la Juve capiremo le ambizioni della Lazio”

Stefano Petrucci, inviato di Sky Sport, durante la mattinata in onda su Radio Laziale ha detto la sua su Juventus-Lazio: in questa intervista ha parlato di come arrivano i biancocelesti alla sfida.

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Le parole di Petrucci nell’intervista su Juventus-Lazio

“La partita con la Juve arriva al momento giusto per capire quali possono essere le ambizioni e le prospettive della Lazio. Credo che anche Gattuso sia curioso di pesare la Lazio in una partita complicata. Mi aspetto voglia di giocare questa gara. Nelle valutazione inciderà anche la prestazione. Se la Lazio perde cambia poco anche a livello ambientale, il pari sarebbe un ulteriore step di crescita mentre in caso di vittoria potrebbe cambiare un po’ le tue prospettive. E non significa ambire allo scudetto ma poter lottare davvero per un posto in Europa”.

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