INTERVISTE
Petrucci: “Frattesi deve giocare sabato, Gattuso democratico nelle scelte”
Matteo Petrucci ha parlato ai microfoni di Radiolaziale con un’ampia analisi sulla prossima partita della Lazio contro il Lecce e sui dubbi di formazione e le condizioni di Frattesi, proseguendo poi con il rapporto di Gattuso con l’ambiente e la squadra e le preoccupazioni per il prossimo mercato. Ecco le sue parole.
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Le parole di Petrucci nell’intervista sulla situazione della Lazio
“Fatico a immaginare una Lazio senza Frattesi sabato. Marusic, Zaccagni, Tavares e Sutalo sono sicuramente out per sabato, Frattesi è disponibile e si è sempre allenato con la squadra, se non parte dall’inizio sarà solo per motivi precauzionali.
Non credo molto al 4-2-3-1 con Gudmundsson, non perché non ci stia pensando, ma perché l’islandese non ha ancora recuperato il ritmo partita. Provstgaard con la nazionale sta giocando sempre, i favoriti come centrali di difesa sono Doekhi e Diogo Leite, Provstgaard è in ballottaggio con l’olandese, a sinistra giocherà Pedraza. In difesa per esempio Doekhi e Diogo Leite a Gattuso piacciono e li sta facendo ruotare anche se i due titolari per ora rimangono Sutalo e Provstgaard, se sono al 100%”.
“Lui è molto democratico nelle scelte, ha dei giocatori che sono insostituibili, ma sugli altri non si fa problemi a fare cambi di formazione. Ha organizzato anche delle cene con il suo staff e i dipendenti di Formello per fare ancora più gruppo, a Formello tutti gli vogliono bene. A me risulta che la Lazio non abbia presentato ancora il bilancio, ha tempo fino al 30 novembre per consegnare i conti alla commissione”.
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