Petrucci: “La Lazio non ha ancora dato l’ok per Gila, Cancellieri andrà via”

Il giornalista di SkySport Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale e concesso un’intervista per fare il punto sul mercato in uscita della Lazio: la situazione di Gila e Cancellieri.

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Le parole di Petrucci sul mercato della Lazio nell’intervista: il punto su Gila e Cancellieri

“Gila? È vero che a Gattuso piacciono i due giocatori di cui si sta parlando e potrebbero rientrare nello scambio. Lucca e Rafa Marin, sono due giocatori che gli piacciono. Non avendo la Lazio, da quello che so, dato l’ok non c’è ancora una vera e propria trattativa. La valutazione resta quella. Quando inizia la trattativa significa che l’apertura c’è, altrimenti no. La sensazione è che il Napoli stia insistendo tanto sul giocatore, ho la sensazione che verrà avviata la trattativa”.

Sulla cessione di Cancellieri

“Cancellieri? Diciamo che si era già deciso di sacrificarlo, ancor prima del mercato a saldo zero. Dalle prime valutazioni fatte con l’allenatore, era stata fatta una lista dei sacrificabili e lui rientrava in questa. Un po’ di mercato lo ha, non so della Fiorentina ma so di un paio di club italiani e anche all’estero. 15 milioni per un giocatore in scadenza tra un anno mi sembrano tanti onestamente. Secondo me la valutazione è 7/8 milioni e si può arrivare a 10 inserendo bonus. La scadenza a giugno il prezzo lo fa abbassare, non viene da una stagione positiva. È relativamente giovane e magari non ha espresso tutto il potenziale, ma rimaniamo su quelle cifre”.

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