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INTERVISTE

Petrucci: “Gattuso merita il rinnovo, contro il Napoli un solo ballottaggio”

Published

3 ore ago

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Gennaro Gattuso

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Matteo Petrucci di Sky Sport per parlare del big match di domenica che vedrà la Lazio affrontare il Napoli di Allegri.

LEGGI ANCHE: Gattuso verso il rinnovo: la mossa di Lotito

Le parole di Petrucci sul big match Napoli Lazio.

“In questo momento non ci sono segnali di top club europei su Gattuso, il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti e la società sta iniziando a pensare a un rinnovo con adeguamento. Gattuso nel periodo del Covid ha aiutato dei dirigenti che non riuscivano a prendere lo stipendio: è un grande uomo e lo ha dimostrato tantissime volte nella sua vita. Ha organizzato anche delle cene con il suo staff e i dipendenti di Formello per fare ancora più gruppo. Nel centro sportivo gli vogliono bene”. 

Petrucci sugli infortunati.

“Credo che da oggi Marusic e Rovella si alleneranno con la squadra, vedremo le risposte che daranno in questi giorni e se tutto andrà bene saranno portati a Napoli. Per Gudmundsson non ci sono tempi prestabiliti, il rischio che non ci sia neanche per la gara dopo la sosta contro il Lecce c’è”.

Petrucci su possibili cambi contro il Napoli.

“Non credo che dal punto di vista tattico ci saranno cambiamenti per la gara con il Napoli, la Lazio ne ha vinte 9 su 10 giocando sempre con lo stesso assetto e credo si andrà avanti così. L’unico ballottaggio per Napoli in questo momento è tra Diogo Leite e Provstgaard, per il resto della squadra non mi aspetto cambi, Frattesi non è sembrato lucidissimo domenica ma partirà dal primo minuto”.

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