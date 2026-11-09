INTERVISTE
Petrucci: “La Lazio vista a Napoli continua a dare conferme, ecco come stanno gli infortunati…”
Intervista a Radio Laziale per Matteo Petrucci, nella quale commenta la partita fra il Napoli e la Lazio, facendo anche il punto sugli infortuni.
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L’intervista di Petrucci su Napoli Lazio e sugli infortuni
Su Napoli Lazio
“Sentir parlare di delusione dopo la partita mi fa capire che la squadra ha fatto uno switch mentale. La Lazio ha vinto 9 partite e ne ha pareggiate 2, tuttavia ha del rammarico. Nonostante contro il Napoli Mandas sia stato fondamentale. Questa squadra continua a lasciare ottime sensazioni. Ha cambiato il suo status. Ci sono tante squadre anche più forti della Lazio che hanno dei lunghi passaggi a vuoto. La stessa Roma ha avuto dei momenti di blackout. I biancocelesti, invece, restano sempre ben settati anche davanti alle difficoltà”.
Sui singoli
“Floriani è stato messo in difficoltà dalla migliore versione Lang da quando gioca a Napoli. Anche questa prestazione, però, fa parte del suo percorso di crescita. Pinamonti? A livello di pericolosità non ha lasciato il segno, ma fa molto altro. Secondo me è una prestazione sufficiente e non mi preoccupa. Quando sarà al 100%, secondo me, diventerà lui il titolare. Ho riviso un bel Provstgaard e la coppia con Sutalo è ben assortita”.
Sugli infortuni
“Strappo per Zaccagni? Gattuso sembra molto ottimista, anche se lui è spesso positivo sui rientri. Dobbiamo aspettare. Io non prevedo uno stop lunghissimo. Su Gudmundsson mi affido a quello che dice il mister. Per Sutalo si spera di evitare uno stiramento tropposevero. Tavares aspettiamo gli esami. Lui è un giocatore che quando è sottoposto a stress continui corre il rischio di stop muscolari. Si spera che possa aver evitato una lesione”.
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