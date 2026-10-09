Petrucci: “Noslin titolare contro il Monza. Pinamonti non al top”

Altra chance per Noslin che, contro il Monza, partirà titolare in attesa che Pinamonti trovi la migliore condizione: in quest’intervista Petrucci di Sky Sport ha fatto il quadro, in diretta su Radio Laziale, sulla Lazio in vista della ripartenza.

LEGGI ANCHE: Cardone: “Rebus infortunati. Gudmundsson? Salta la Juventus”

Le parole di Petrucci sul tandem Noslin-Pinamonti

“Siamo stati mesi a parlare di quale fosse il vero ruolo di Noslin e non abbiamo mai sottolineato la sua duttilità come un pregio, partirà dal primo minuto domenica. Pinamonti non è ancora al top della condizione, Gattuso lo sta rassicurando per tenerlo pronto mentalmente ma in questo momento nelle gerarchie è dietro a Noslin. Se devo fare una classifica dei quattro centrali che ha la Lazio attualmente, metterei primo Provstgaard, poi Sutalo, Diogo Leite e Doekhi. Con il Monza dovrebbero partire dal primo Provstgaard e Sutalo, che è in vantaggio su Doekhi.

Petrucci sugli indisponibili

Cancellieri e Marusic sono out precauzionalmente per evitare infortuni più lunghi. Dele-Bashiru è tornato a disposizione e anche Cataldi sarà convocato. Da quando è alla Lazio Rovella ha trovato continuità solo nell’anno con Baroni, in questo momento l’obiettivo è rimetterlo in forma prima di pensare a un eventuale rinnovo. Pellegrini dovrebbe essere inserito tra poco in lista, è stata un’esclusione per dimostrare a lui e ai suoi agenti che è al momento fuori dal progetto Lazio”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP