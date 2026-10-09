Connect with us

INTERVISTE

Petrucci: “Noslin titolare contro il Monza. Pinamonti non al top”

Published

3 ore ago

on

Petrucci intervista Noslin Pinamonti

Altra chance per Noslin che, contro il Monza, partirà titolare in attesa che Pinamonti trovi la migliore condizione: in quest’intervista Petrucci di Sky Sport ha fatto il quadro, in diretta su Radio Laziale, sulla Lazio in vista della ripartenza.

LEGGI ANCHE: Cardone: “Rebus infortunati. Gudmundsson? Salta la Juventus”

Le parole di Petrucci sul tandem Noslin-Pinamonti

“Siamo stati mesi a parlare di quale fosse il vero ruolo di Noslin e non abbiamo mai sottolineato la sua duttilità come un pregio, partirà dal primo minuto domenica. Pinamonti non è ancora al top della condizione, Gattuso lo sta rassicurando per tenerlo pronto mentalmente ma in questo momento nelle gerarchie è dietro a Noslin. Se devo fare una classifica dei quattro centrali che ha la Lazio attualmente, metterei primo Provstgaard, poi Sutalo, Diogo Leite e Doekhi. Con il Monza dovrebbero partire dal primo Provstgaard e Sutalo, che è in vantaggio su Doekhi.

Petrucci sugli indisponibili

Cancellieri e Marusic sono out precauzionalmente per evitare infortuni più lunghi. Dele-Bashiru è tornato a disposizione e anche Cataldi sarà convocato. Da quando è alla Lazio Rovella ha trovato continuità solo nell’anno con Baroni, in questo momento l’obiettivo è rimetterlo in forma prima di pensare a un eventuale rinnovo. Pellegrini dovrebbe essere inserito tra poco in lista, è stata un’esclusione per dimostrare a lui e ai suoi agenti che è al momento fuori dal progetto Lazio”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI