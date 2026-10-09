INTERVISTE
Petrucci: “Noslin titolare contro il Monza. Pinamonti non al top”
Altra chance per Noslin che, contro il Monza, partirà titolare in attesa che Pinamonti trovi la migliore condizione: in quest’intervista Petrucci di Sky Sport ha fatto il quadro, in diretta su Radio Laziale, sulla Lazio in vista della ripartenza.
LEGGI ANCHE: Cardone: “Rebus infortunati. Gudmundsson? Salta la Juventus”
Le parole di Petrucci sul tandem Noslin-Pinamonti
“Siamo stati mesi a parlare di quale fosse il vero ruolo di Noslin e non abbiamo mai sottolineato la sua duttilità come un pregio, partirà dal primo minuto domenica. Pinamonti non è ancora al top della condizione, Gattuso lo sta rassicurando per tenerlo pronto mentalmente ma in questo momento nelle gerarchie è dietro a Noslin. Se devo fare una classifica dei quattro centrali che ha la Lazio attualmente, metterei primo Provstgaard, poi Sutalo, Diogo Leite e Doekhi. Con il Monza dovrebbero partire dal primo Provstgaard e Sutalo, che è in vantaggio su Doekhi.
Petrucci sugli indisponibili
Cancellieri e Marusic sono out precauzionalmente per evitare infortuni più lunghi. Dele-Bashiru è tornato a disposizione e anche Cataldi sarà convocato. Da quando è alla Lazio Rovella ha trovato continuità solo nell’anno con Baroni, in questo momento l’obiettivo è rimetterlo in forma prima di pensare a un eventuale rinnovo. Pellegrini dovrebbe essere inserito tra poco in lista, è stata un’esclusione per dimostrare a lui e ai suoi agenti che è al momento fuori dal progetto Lazio”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Si complica il rientro di Cataldi: il suo ritorno in campo può slittare ulteriormente
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Niente Lazio per Icardi, il ritorno al Gala è ora possibile
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Marusic, forfait anche con il Monza: il recupero slitta alla Juventus
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Rovella: proverà ad esserci col Monza ma la convocazione resta improbabile