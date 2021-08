Piacenza, Armini: “Lazio? Un ricordo indelebile. Spero di tornare da protagonista”

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

NICOLO ARMINI – Piacenza sembrava essere nel destino di Nicolò Armini. Il difensore, tra le pagine del Corriere dello Sport, si è raccontato e ha confessato di aver trovato spesso lo scudetto del club piacentino nell’album di figurine. Il calciatore, capitano della Primavera, ha salutato la Lazio per un nuovo inizio.

Nicolò Armini al Corriere dello Sport

“Il presidente Lotito mi ha confidato che Inzaghi ha speso belle parole verso di me con i dirigenti del Piacenza. Il mister lo posso solo ringraziare, per come mi ha valorizzato in questi anni”.

Lazio nel cuore

“La Lazio e l’Olimpico sono un ricordo indelebile, ho lasciato il cuore. G incoraggiamenti di Immobile, Milinkovic, Radu, Lukic. Ho marcato Palacio e Berardi, con la Lazio c’è stato solo un arrivederci, spero di tornare da protagonista”.