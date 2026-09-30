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INTERVISTE

Piantanida su Frattesi: “Giocatore serio e continuo, potrebbe anche fare 15-20 gol”

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3 ore ago

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Davide Frattesi in campo con la maglia della Lazio Lazionews.eu

Il giornalista Frank Piantanida ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Tv Serie A nella quale si è soffermato sui progressi fatti dal centrocampista della Lazio Davide Frattesi.

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Le parole di Piantanida su Frattesi

“Credo che Frattesi abbia fatto una scelta lungimirante nel restare all’Inter, anche in panchina. È uscito da lì con personalità, con qualità, con il saper fare le scelte giuste. Prima si diceva che sapeva fare solo certe cose, lui ha imparato a dover saper fare il resto. È diventato un giocatore serio e si vede, è continuo. Potrebbe anche fare 15-20 gol, e sarebbe difficile da lasciar fuori”.

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