INTERVISTE
Piantanida: “No di Gattuso a Icardi? Scelta sua, ma in Serie A farebbe doppia cifra”
Il giornalista di Mediaset Franco Piantanida è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb per commentare, tra le altre cose, anche il presunto no di Gennaro Gattuso a Icardi alla Lazio: ecco le sue parole.
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Le parole di Piantanida nell’intervista su Icardi alla Lazio e il no di Gattuso
“È una scelta sua, non avrà rimpianti. L’importante è che la società abbia messo a disposizione la propria possibilità, ma finché la scelta del tecnico è consapevole va bene. Io poi sono icardiano e penso che la doppia cifra la raggiungerebbe tranquillamente in Serie A“.
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