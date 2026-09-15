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Piantanida: “No di Gattuso a Icardi? Scelta sua, ma in Serie A farebbe doppia cifra”

Published

1 ora ago

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Piantanida intervista Icardi Lazio Gattuso

Il giornalista di Mediaset Franco Piantanida è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb per commentare, tra le altre cose, anche il presunto no di Gennaro Gattuso a Icardi alla Lazio: ecco le sue parole.

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Le parole di Piantanida nell’intervista su Icardi alla Lazio e il no di Gattuso

È una scelta sua, non avrà rimpianti. L’importante è che la società abbia messo a disposizione la propria possibilità, ma finché la scelta del tecnico è consapevole va bene. Io poi sono icardiano e penso che la doppia cifra la raggiungerebbe tranquillamente in Serie A“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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