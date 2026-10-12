INTERVISTE
Piccari: “Gattuso è tornato a far parlare di pallone un ambiente turbolento”
Marco Piccari ha concesso un’intervista ai microfoni di TMW Radio nella quale si è soffermato su Gennaro Gattuso e il successo della Lazio contro il Monza.
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Le parole di Piccari su Gattuso
“L’ho detto già tempo fa, per quanto Gattuso non sia il mio allenatore preferito lo ringrazio per aver riportato in questo ambiente turbolento la possibilità di poter parlare di calcio. Questo allenatore, che non è uno dei più sostenuti dalla critica, è tornato a far parlare di pallone. Oltretutto la Lazio gioca anche un bel calcio, per me ha vinto a prescindere.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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