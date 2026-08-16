Piccari: “Immobile? La Lazio dovrebbe dedicargli una giornata all’Olimpico”

Il direttore di TMW Radio, Marco Piccari, nel corso di un’intervista ha ricordato Ciro Immobile, che ha appeso gli scarpini al chiodo nei giorni scorsi; secondo lui, il lascito alla Lazio dell’ex capitano e bomber è importante, tanto da meritare una speciale giornata di festa.

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Le parole di Piccari nell’intervista su Immobile

“Ieri ero partito con l’idea di fare il punto sugli acquisti portati a termine dalle squadre che potrebbero scaldare il cuore dei tifosi e, mentre buttavo giù la lista dei nomi, è arrivata la notizia del ritiro dal mondo del calcio di Ciro Immobile. A quel punto, un brivido è arrivato al cuore e ho deciso di dedicare a lui l’inizio della rubrica”.

Sul lascio alla Lazio

“Alla Lazio si è consacrato Re dei bomber fino a diventare il miglior marcatore della storia del club biancoceleste, conquistando il cuore dei tifosi. Quante maglie con il numero 17 indossate da adulti e, soprattutto, da bambini che ancora oggi lo ricordano. Capitano e bomber della Lazio, mettendo dietro anche attaccanti tecnicamente più dotati”.

Sull’opportunità di una festa in suo onore

“Un vanto per la Lazio e sarebbe bello dedicargli, in questa stagione, una giornata particolare all’Olimpico, tutta per lui, mettendo da parte le battaglie interne. Una richiesta che faccio a tutti dell’ambiente Lazio. Immobile andrebbe festeggiato con la maglia della Lazio, perché con quei colori è diventato imperatore dei 9”.

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