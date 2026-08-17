Connect with us

INTERVISTE

Piccari: “La Lazio lotterà per non retrocedere. Gattuso? Proviene da un fallimento”

Published

42 minuti ago

on

Piccari intervista Lazio Gattuso

Marco Piccari, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha fatto una previsione su quella che sarà la prossima Serie A, parlando anche della Lazio di mister Gattuso, reduce da un clamoroso tonfo in Coppa Italia contro il Mantova.

Leggi anche: Per l’attacco la Lazio guarda in Inghilterra: ecco il classe 2008 del Leicester City

Le parole di Piccari nell’intervista sulla Lazio

“La Lazio è in grandissima difficoltà dal punto di vista societario e tecnico. Oltre ad alcuni innesti poi ritengo che a questa squadra manchi anche la guida tecnica. Dopo quaranta giorni di lavoro una squadra di Serie A non può non mostrare nulla contro una squadra di Serie B. Quando proponi una prestazione del genere non è neanche lecito appellarsi al mercato. Io penso che la Lazio dovrà lottare per non retrocedere. Del resto qual è il metodo di Gattuso? Ribadisco, nel calcio si può perdere con chiunque, ma qualcosa bisogna proporre. Non dimentichiamoci poi che questo allenatore proviene da un fallimento enorme come quello ottenuto con la Nazionale“.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 01ª 24/08/2026 · 18:30
Bologna
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Coppa Italia 16/08/2026 · 21:15
Lazio
0-2
Finale
Mantova
Sconfitta
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI