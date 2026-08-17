INTERVISTE
Piccari: “La Lazio lotterà per non retrocedere. Gattuso? Proviene da un fallimento”
Marco Piccari, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha fatto una previsione su quella che sarà la prossima Serie A, parlando anche della Lazio di mister Gattuso, reduce da un clamoroso tonfo in Coppa Italia contro il Mantova.
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Le parole di Piccari nell’intervista sulla Lazio
“La Lazio è in grandissima difficoltà dal punto di vista societario e tecnico. Oltre ad alcuni innesti poi ritengo che a questa squadra manchi anche la guida tecnica. Dopo quaranta giorni di lavoro una squadra di Serie A non può non mostrare nulla contro una squadra di Serie B. Quando proponi una prestazione del genere non è neanche lecito appellarsi al mercato. Io penso che la Lazio dovrà lottare per non retrocedere. Del resto qual è il metodo di Gattuso? Ribadisco, nel calcio si può perdere con chiunque, ma qualcosa bisogna proporre. Non dimentichiamoci poi che questo allenatore proviene da un fallimento enorme come quello ottenuto con la Nazionale“.
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