Connect with us

INTERVISTE

Piccari: “La Lazio ha fatto meglio del Milan, Gattuso ha creato un bel gruppo”

Published

2 ore ago

on

Matteo Cancellieri

Il direttore di TuttoMercatoWeb, Marco Piccari, ha concesso un’intervista per esternare il suo pensiero sul pareggio tra Lazio e Milan. La doppietta di Moreira ha salvato la squadra di Amorim, finita due volte sotto nel punteggio nel primo tempo, grazie ai gol di Cancellieri e Noslin.

Leggi anche: “Il Guardian dà voce alla protesta dei tifosi della Lazio

L’intervista a Piccari dopo il pareggio tra Lazio e Milan

“La Lazio ha fatto anche meglio del Milan. I rossoneri poi sono cambiati con le sostituzioni e, in tal senso, penso che Amorim debba fare delle scelte diverse rispetto a quelle fatte ultimamente. Tornando ai biancocelesti comunque c’è grande entusiasmo. Nelle prime quattro ha fatto molto meglio rispetto a quando c’era Sarri”. 

“Gattuso ha creato un gruppo e fa bene a dire di dover pensare giornata per giornata. Noi lo abbiamo definito solo grinta, ma non è così. Il suo è un calcio molto verticale, semplice ed efficace. Anche questo mi fa pensare a chi dice invece che per inculcare le proprie idee servono mesi e mesi. Non a caso tracce di Sarri nell’Atalanta ancora non se ne vedono”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
2-2
Finale
Milan
Pareggio
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 10 4
2 Roma 9 3
3 Inter 9 3
4 Cagliari 9 4
5 Milan 8 4
6 Como 7 3
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Atalanta 6 4
11 Lecce 6 4
12 Napoli 6 4
13 Udinese 4 3
14 Torino 3 3
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 3
17 Bologna 1 4
18 Monza 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI