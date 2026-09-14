Piccari: “La Lazio ha fatto meglio del Milan, Gattuso ha creato un bel gruppo”

Il direttore di TuttoMercatoWeb, Marco Piccari, ha concesso un’intervista per esternare il suo pensiero sul pareggio tra Lazio e Milan. La doppietta di Moreira ha salvato la squadra di Amorim, finita due volte sotto nel punteggio nel primo tempo, grazie ai gol di Cancellieri e Noslin.

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L’intervista a Piccari dopo il pareggio tra Lazio e Milan

“La Lazio ha fatto anche meglio del Milan. I rossoneri poi sono cambiati con le sostituzioni e, in tal senso, penso che Amorim debba fare delle scelte diverse rispetto a quelle fatte ultimamente. Tornando ai biancocelesti comunque c’è grande entusiasmo. Nelle prime quattro ha fatto molto meglio rispetto a quando c’era Sarri”.

“Gattuso ha creato un gruppo e fa bene a dire di dover pensare giornata per giornata. Noi lo abbiamo definito solo grinta, ma non è così. Il suo è un calcio molto verticale, semplice ed efficace. Anche questo mi fa pensare a chi dice invece che per inculcare le proprie idee servono mesi e mesi. Non a caso tracce di Sarri nell’Atalanta ancora non se ne vedono”.

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