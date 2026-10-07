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INTERVISTE

Piccari: “La Lazio riuscirà a rimanere in alto?”

Published

1 ora ago

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Piccari intervista Serie A Lazio

Il giornalista Marco Piccari, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio parlando della Serie A e soffermandosi sulla Lazio. Ecco le sue parole sul club biancoceleste.

Leggi anche: Ex Lazio, Pisacane su Maldini: “Qui a Cagliari può fare l’ultimo step”

L’intervista di Piccari sulla Serie A e le parole sulla Lazio

“Serve un’accelerazione di Juventus e Milan, mentre il Napoli ha problemi di infortuni. La Lazio andrà valutata per capire se potrà rimanere in alto, mentre Como-Roma ci farà capire chi potrà essere l’anti-Inter”.

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2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
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17 Fiorentina 4 5
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