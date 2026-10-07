Piccari: “La Lazio riuscirà a rimanere in alto?”

Il giornalista Marco Piccari, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio parlando della Serie A e soffermandosi sulla Lazio. Ecco le sue parole sul club biancoceleste.

Leggi anche: Ex Lazio, Pisacane su Maldini: “Qui a Cagliari può fare l’ultimo step”

L’intervista di Piccari sulla Serie A e le parole sulla Lazio

“Serve un’accelerazione di Juventus e Milan, mentre il Napoli ha problemi di infortuni. La Lazio andrà valutata per capire se potrà rimanere in alto, mentre Como-Roma ci farà capire chi potrà essere l’anti-Inter”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP