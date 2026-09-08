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INTERVISTE

Piervincenzi: “Solo l’Inter ha un centrocampo migliore di quello della Lazio”

Published

1 ora ago

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Bandiera con l'aquila della Lazio

Andrea Piervincenzi, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della Lazio e ha espresso, nei confronti della squadra biancoceleste, parole di grande fiducia, nell’intervista in cui ha commentato i nove punti conquistati conquistati all’inizio del campionato.

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L’intervista a Piervincenzi dove parla del centrocampo della Lazio

“La Lazio ha ottenuto 9 punti ed è importante come li ha ottenuti. È una delle squadre più organizzate, ha giocato bene. Più giochi bene, più sei avvantaggiato oggi. Ha un centrocampo inferiore solo all’Inter, un ottimo portiere, ma soprattutto una buona organizzazione. Spero continui così”.

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3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
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