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INTERVISTE

Pillon sicuro: “Lazio rivelazione del campionato. Vittoria col Parma meritata”

Published

1 ora ago

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Kenneyh Taylor esulta dopo un gol segnato con la maglia della Lazio Lazionews.eu

L’allenatore Giuseppe Pillon ha concesso un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, nella quale ha parlato anche della Lazio di Gattuso, prima in classifica alla pari dell’Inter dopo la vittoria col Parma.

Leggi Anche: Biasin contro gli arbitri: “Ieri la Lazio, oggi l’Inter. In Italia si gioca con un regolamento diverso”

Le parole di Pillon sulla Lazio

“La Lazio ha vinto meritatamente la partita. Il primo tempo biancoceleste è stato incerto, poi nella ripresa è entrata in campo con un altro piglio. Se è la rivelazione del campionato? Direi proprio di si. Sta facendo molto bene. Lo merita.”

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6 Frosinone 13 7
7 Torino 13 8
8 Cagliari 13 8
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12 Lecce 9 7
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15 Monza 7 8
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