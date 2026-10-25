Pillon sicuro: “Lazio rivelazione del campionato. Vittoria col Parma meritata”

L’allenatore Giuseppe Pillon ha concesso un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, nella quale ha parlato anche della Lazio di Gattuso, prima in classifica alla pari dell’Inter dopo la vittoria col Parma.

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Le parole di Pillon sulla Lazio

“La Lazio ha vinto meritatamente la partita. Il primo tempo biancoceleste è stato incerto, poi nella ripresa è entrata in campo con un altro piglio. Se è la rivelazione del campionato? Direi proprio di si. Sta facendo molto bene. Lo merita.”

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