INTERVISTE
Pimenta: “Gimenez? Porto squadra giusta per lui”
Santiago Gimenez è stato uno degli obiettivi di mercato della Lazio, oggi l’attaccante ex Milan veste la maglia del Porto e il suo agente, Rafaela Pimenta, crede che sia stata la scelta migliore: in questa intervista per TNT Sports México ha raccontato come se la sta cavando il suo assistito.
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Le parole di Pimenta nell’interista su Gimenez al Porto
“Sta vivendo molto bene questa esperienza e questo è l’aspetto più importante per poter rendere al meglio. Credo che Porto e Santiago Gimenez siano un connubio perfetto. Se il Porto è la squadra giusta per lui? Per me sì. Per il tipo di calcio, per le sue caratteristiche, per le persone che lavorano nel club, per i compagni di squadra e, soprattutto, per la fiducia che questa squadra ripone in lui”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|1
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|6
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|16
|6
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|6
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|Cagliari
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|5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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