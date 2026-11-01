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INTERVISTE

Pinamonti: “La classifica non si guarda, il gol è stato una liberazione”

Published

4 ore ago

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Pinamonti ha concesso un’intervista ai microfoni di DAZN nel postpartita della sfida dell’Olimpico fra Lazio e Cagliari: ecco le sue parole.

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Le parole di Pinamonti nel post partita di Lazio Cagliari.

“Partita difficile contro un grande Cagliari, per me il gol è stata una liberazione. Poi quando riesce a portare tre punti alla squadra è una gioia incredibile. Non ci interessa cosa dicono gli altri sulla nostra classifica. Noi ci concentriamo su quello che facciamo in campo. Siamo contenti, ma con il mister pensiamo partita dopo partita. La classifica non si guarda”.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Bologna 14 10
9 Juventus 14 9
10 Torino 13 9
11 Cagliari 13 10
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 9
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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