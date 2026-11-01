INTERVISTE
Pinamonti: “La classifica non si guarda, il gol è stato una liberazione”
Pinamonti ha concesso un’intervista ai microfoni di DAZN nel postpartita della sfida dell’Olimpico fra Lazio e Cagliari: ecco le sue parole.
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Le parole di Pinamonti nel post partita di Lazio Cagliari.
“Partita difficile contro un grande Cagliari, per me il gol è stata una liberazione. Poi quando riesce a portare tre punti alla squadra è una gioia incredibile. Non ci interessa cosa dicono gli altri sulla nostra classifica. Noi ci concentriamo su quello che facciamo in campo. Siamo contenti, ma con il mister pensiamo partita dopo partita. La classifica non si guarda”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|9
|6
|Frosinone
|17
|9
|7
|Napoli
|14
|9
|8
|Bologna
|14
|10
|9
|Juventus
|14
|9
|10
|Torino
|13
|9
|11
|Cagliari
|13
|10
|12
|Atalanta
|11
|9
|13
|Genoa
|10
|9
|14
|Lecce
|9
|9
|15
|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|10
|17
|Fiorentina
|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|9
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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