INTERVISTE
Pinamonti: “Sono davvero contento. Il gruppo mi sta aiutando.”
Al termine di Lazio Genoa, il neo-biancoceleste Andrea Pinamonti ha concesso un’intervista a Lazio Style Channel e DAZN per parlare della partita appena giocata.
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L’intervista a Pinamonti al termine di Lazio Genoa
“Il gruppo è bello e coeso, è la cosa fondamentale per me. Mi sta aiutando nell’inserimento. Quando cambi non è facile, quello che c’è fuori dal campo cerchiamo di portarlo in campo e si vede”.
“L’allenamento è diverso dalla partita, ma io sono arrivato pochi giorni fa e in allenamento si respirava già clima partita, ho trovato dei bei valori qui. Questo mi ha aiutato, sono stati due tre giorni di allenamenti intensi per me, perché mi mancava il campo. Questo inizio di stagione è stato turbolento”.
Pinamonti sulla vittoria contro il Genoa
“Sicuramente è fondamentale la partita, i tre punti. Ho vissuto emozioni fortissime e bellissime, sono davvero contento”.
Pinamonti sul lavoro con Gattuso
“Il mister pretende tanto giustamente, lavora tanto sull’aggressività e sul non far respirare gli avversari. Mi ha chiesto di andare tanto in avanti, per non abbassarci. Ho parlato con i miei compagni, per cercare una quadra”.
“Mi ha dato subito la possibilità di giocare anche se sono arrivato da pochissimi giorni e di questo lo ringrazio. Ho cercato di dare tutto quello che avevo, per difendere il risultato”.
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