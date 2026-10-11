Pinamonti: “Gattuso mi ha stritolato. Il goal mi darà fiducia”

Così ha parlato Andrea Pinamonti, contro il Monza è arrivato il suo primo goal nella Serie A 2026/2027: questa l’intervista del bomber della Lazio nel post gara dell’Olimpico.

LEGGI ANCHE: Zaccagni: “Che emozione le 200 partite! Ora testa alla Juve”

Le parole di Pinamonti per DAZN nel post partita di Lazio-Monza

“Gattuso mi ha stritolato con quell’abbraccio, so di essere in ritardo di condizione ma il goal di oggi mi ripaga e mi dà fiducia. Sono molto contento di questo. Quando sono arrivato tanti tifosi mi hanno scritto che sono nato il giorno della vittoria nella Coppa delle Coppe. La forza principale è il gruppo e questo mi ha aiutato ad inserirmi. I ragazzi sono fantastici e il gruppo è coeso, andiamo d’accordo su tutti e questo è uno stimolo per dare sempre di più. La competizione è sana e per questo diamo tutto. Il mister chiede di essere sempre aggressivi e di non far giocare gli avversari. Nel secondo tempo siamo andati in difficoltà nonostante l’uomo in più. Mi manca la condizione e l’estate è stata turbolenta, sono al lavoro per recuperare ciò che manca. Gattuso chiede grandi sforzi fisici e non è semplice. Il goal di oggi mi aiuterà a migliorare. Dedico il goal alla mia famiglia, oggi in tribuna. Mia moglie e i miei figli sono sempre vicini a me”.

Pinamonti su LSC

“Vittoria importante con tanta sofferenza ma oggi non esiste una vittoria facile in Serie A. Non era scontato mantenere il ritmo del primo tempo per tutta la gara siamo stati bravi e uniti per chiuderla nel finale. Gol? Se sono più leggero non so, sapevo che ero in ritardo di condizione quindi davo più importanza all’allenamento e al recupero poi il gol è una bella liberazione e anche uno stimolo in più per continuare a stare sempre meglio e ad aiutare la squadra”.

Pinamonti su Immobile

“Immobile l’ho intravisto nel maxi schermo sono contento che era a vedere la partita. Abbraccio con Gattuso? C’era tanto, una liberazione da parte mia e anche da parte sua visto che con quel gol abbiamo chiuso la partita. È stato un abbraccio intenso il mister mi ha sempre dato fiducia e sono contento di ripagarlo”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP