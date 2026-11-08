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Pinamonti: “Tifosi? Mai avuta un’accoglienza così. Contento di essere titolare oggi”

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3 ore ago

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L'attaccante della Lazio Andrea Pinamonti Lazionews.eu

L’attaccante della Lazio Andrea Pinamonti ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida del Maradona contro il Napoli.

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Le parole di Pinamonti nell’intervista prepartita di Napoli-Lazio

“L’accoglienza dei tifosi? Ci hanno dato tanta energia, è stata un’accoglienza che non ho mai avuto in carriera. Ci hanno dato una carica fuori dal normale. Sono contento di essere titolare. Tutti ci alleniamo per avere queste occasioni. Sto dando tutto per la squadra e per il mister. C’è un clima sereno nella squadra grazie a Gattuso. Sta bene a molti dettagli per farci stare bene e noi cerchiamo di ripagarlo”.

Le parole di Pinamonti nell’intervista pre Napoli-Lazio a LSC

“Stiamo guardando noi stessi e siamo contenti e pronti a fare un’altra grande partita. Tifosi? Non posso nascondere che quello che abbiamo vissuto ieri prima di partire è stato qualcosa di spettacolare perché i nostri tifosi ci hanno dato una carica fuori dal normale e oggi siamo pronti a dare tutto anche per loro. Titolarità? Mi sento bene, sto bene fisicamente e mentalmente sono felice. Sono pronto a dare tutto per la squadra e per il mister.”

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