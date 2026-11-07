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Pino Insegno: “Dispiace dire ai miei figli di non poter andare allo stadio, ma dobbiamo continuare la protesta”

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5 ore ago

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Stadio Olimpico Lazionews.eu

Il noto tifoso della Lazio Pino Insegno intervenuto dal palco del Festival dello Spettacolo, ha parlato della contestazione dei tifosi biancocelesti verso la proprietà.

Leggi Anche: Belahyane: “Primo posto? Nessuno avrebbe scommesso su di noi. Gattuso ci trasmette la sua grinta”

Le parole di Pino Insegno sulla contestazione

“Il problema di quest’anno è che la Lazio vince e noi non andiamo allo stadio, questo è l’ossimoro. È una situazione un po’ particolare, un godimento a metà. Mi dispiace solo dire ai miei figli che non possiamo andare allo stadio, ma dobbiamo continuare questa protesta.”

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