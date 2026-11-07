Pino Insegno: “Dispiace dire ai miei figli di non poter andare allo stadio, ma dobbiamo continuare la protesta”

Il noto tifoso della Lazio Pino Insegno intervenuto dal palco del Festival dello Spettacolo, ha parlato della contestazione dei tifosi biancocelesti verso la proprietà.

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Le parole di Pino Insegno sulla contestazione

“Il problema di quest’anno è che la Lazio vince e noi non andiamo allo stadio, questo è l’ossimoro. È una situazione un po’ particolare, un godimento a metà. Mi dispiace solo dire ai miei figli che non possiamo andare allo stadio, ma dobbiamo continuare questa protesta.”

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