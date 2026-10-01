Pino Insegno: “I risultati non possono cambiare la situazione, i tifosi meritano rispetto”

Durante un’intervista ai microfoni di Adnkronos, il conduttore televisivo e tifoso della Lazio, Pino Insegno, ha raccontato la sua soddisfazione per gli ottimi ascolti ottenuti dal suo programma Rai, arrivati in un momento particolarmente positivo anche per i biancocelesti, primi in classifica.

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L’intervista di Pino Insegno sulla Lazio prima in classifica

“Reazione a Catena sopra al 26% e la Lazio prima in classifica: che annata pazzesca! Ma a Roma allo stadio non si torna per le vittorie, si torna se c’è rispetto per i tifosi. Non credo che siano i risultati a cambiare le cose. Il punto è un altro: i tifosi chiedono rispetto. La Lazio ha una storia, una tradizione e un popolo che ha seguito la squadra anche nei momenti più difficili. E che ancora oggi, nelle partite in trasferta riempie il settore ospiti. Ma manca un rapporto con la dirigenza. Il tifoso vuole essere ascoltato e rispettato per quello che rappresenta”.

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