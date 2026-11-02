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INTERVISTE

Pioli: “La Lazio prima non mi stupisce così tanto”

Published

3 ore ago

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Pioli intervista stagione Lazio

Intervistato da Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato dell’inizio di stagione della Lazio di Gattuso, ora prima in classifica da sola in Serie A.

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L’intervista di Pioli sull’inizio di stagione della Lazio

“La Lazio non mi ha sorpreso così tanto. Da quando c’è Lotito, tutte le volte che sono partiti con basse aspettative hanno fatto sempre bene. Non così tanto come ora, ovviamente. Per questo bisogna fare i complimenti a Gattuso: sono molto contento per lui e se lo merita. Continuare così non sarà semplice, contro il Napoli sarà una grande partita. Non giocare le coppe è sicuramente un vantaggio, ma questo percorso è merito di tutti. Stanno giocando davvero bene, non sono primi per caso”.

Pioli sul suo futuro

“La Nazionale l’ho sfiorata, non da moltissimo. Nella nostra carriera siamo figli di tutte le scelte che facciamo. Alcune vanno bene, altre no. Ci sono stati momenti in cui mi hanno chiamato tutti. Anche la Roma, ma mi era appena arrivato il contratto dell’Al Nassr e non potevo non rispettare la parola data”

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