Pioli: "Pulisic non deve essere difeso, la storia parla per lui"

PIOLI PULISIC LAZIO MILAN - L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, torna su quanto accaduto nel match contro la Lazio e difende Pulisic. Ecco le sue parole, espresse in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga.

Lazio - Milan, Pioli su Pulisic alla vigilia dello Slavia Praga

Questo il pensiero di Stefano Pioli sul successo ottenuto all'Olimpico contro la Lazio: "Siamo usciti bene dalla partita. Penso che non abbiamo giocato la miglior partita dal punto di vista tecnica, ma sicuramente una partita di atteggiamento e mentalità. La squadra sta bene, sa che sta arrivando un momento decisivo della stagione. Credo che siamo pronti per affrontarlo".

Su Pulisic

"Non deve essere difeso, la storia parla per lui. Ormai i social sono diventati uno sfogo di maleducazioni e insulti. Ha tutto il nostro supporto e sostegno. È troppo più in alto rispetto agli altri, non ha bisogno del nostro aiuto".