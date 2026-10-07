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INTERVISTE

Ex Lazio, Pisacane su Maldini: “Qui a Cagliari può fare l’ultimo step”

Published

2 ore ago

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Daniel Maldini in campo con la maglia della Lazio Lazionews.eu

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha concesso un’intervista ai microfoni di Dazn nella quale tra gli argomenti toccati ha parlato anche dell’ex attaccante della Lazio Daniel Maldini, ora in forza ai sardi.

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Le parole di Pisacane su Maldini

“Maldini? Mi auguro che Daniel capisca che qua ci sono persone che possono accompagnarlo nel percorso, nel fare le scelte per l’ultimo step. Abbiamo già fatto un lavoro importante con altri giocatori in passato e pensiamo che Daniel possa fare lo step qui a Cagliari.”

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