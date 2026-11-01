Pisacane: “Gol? Non voglio fare polemica, lascio in pace gli arbitri”

Nel postpartita della vittoria della Lazio contro il Cagliari per 2-1, l’allenatore dei rossoblù Fabio Pisacane ha concesso un’intervista ai bordocampisti presenti per commentare la partita andata in scena all’Olimpico: le sue parole.

LEGGI ANCHE: PAGELLE Lazio Cagliari, ma chi altro ce li ha Isaksen e Taylor? Gol pesantissimo di Pinamonti

Le parole di Pisacane nell’intervista a DAZN del postpartita di Lazio Cagliari

Sull’episodio del gol del vantaggio

“L’episodio parla in modo chiaro, però eviterei adesso in questo momento di fare polemica, anche perché è stato un peccato prendere gol. Mi concentro più su quello perché poi è quello che ha determinato le sorti della gara. Preferisco non parlare dell’arbitro, preferisco lasciarli in pace come ho sempre fatto dallo scorso anno, sono convinto della loro buona fede e andiamo avanti”.

Sulla partita

“Penso che quando vedi la tua squadra lottare così su un campo del genere c’è poco da toccare. C’è anche da fare i conti con la realtà, essere lucidi, analizzare bene quello che succede. Io penso che la squadra oggi ha lasciato tutto sul campo, oggi ho ritrovato quello spirito che mancava da prima di Monza. Ho visto una squadra che sicuramente nell’arco temporale della partita non ha mai staccato il chip. Sono contento, naturalmente sarei più contento se avessimo fatto almeno un punto, però sono convinto che questa squadra ritornerà a farli, perché ha tutti i mezzi per tornare a fare risultati”.

Sulla crescita della squadra

“Questa è una squadra che sicuramente ha delle caratteristiche diverse anche dallo scorso anno. Oggi non abbiamo voluto rischiare neanche Winks, che è un giocatore per noi fondamentale, però tutti gli altri che sono stati impiegati hanno fatto la loro parte. Dispiace per Fadera, perché era quello che ci permetteva di allungare di più la Lazio e perderlo non è stato facile. Sappiamo fare più cose e abbiamo una squadra giovanissima, per cui siamo consapevoli che poi qualche punto lo possiamo perdere per strada. Terminare oggi la partita con Trepy, Mendy, lo stesso Kofler ci fa capire che la direzione è quella giusta. Ripeto, naturalmente bisogna fare bisogna fare punti, ma sono tranquillo da questo punto di vista perché vedo la squadra viva nuovamente energica”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM