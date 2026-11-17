L’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato dell’inizio di stagione in campionato, in un’intervista con Sky Sport: in particolare è tornato sulla sconfitta contro la Lazio, all’Olimpico.

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L’intervista a Pisacane sulla sconfitta subita contro la Lazio

“Sicuramente siamo partiti anche oltre alle aspettative, ora è normale avere una battuta d’arresto: siamo una squadra che lotta per salvarsi. Con Roma e Lazio, al di là dell’avversario di grande calibro, abbiamo raccolto due sconfitte per me immeritate, meritavamo almeno un pareggio. Siamo in linea con gli obiettivi ed è merito di giocatori, staff e proprietà”.

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