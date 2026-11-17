INTERVISTE
Pisacane: “Non meritavamo la sconfitta con la Lazio”
L’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato dell’inizio di stagione in campionato, in un’intervista con Sky Sport: in particolare è tornato sulla sconfitta contro la Lazio, all’Olimpico.
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L’intervista a Pisacane sulla sconfitta subita contro la Lazio
“Sicuramente siamo partiti anche oltre alle aspettative, ora è normale avere una battuta d’arresto: siamo una squadra che lotta per salvarsi. Con Roma e Lazio, al di là dell’avversario di grande calibro, abbiamo raccolto due sconfitte per me immeritate, meritavamo almeno un pareggio. Siamo in linea con gli obiettivi ed è merito di giocatori, staff e proprietà”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
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|11
|8
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|17
|11
|9
|Cagliari
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|11
|10
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|15
|11
|11
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|9
|11
|16
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|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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