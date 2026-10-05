INTERVISTE
Piscedda: “Frattesi torna soddisfatto dalla Nazionale”
L’ex biancoceleste Massimo Piscedda ha provato a leggere il momento di Davide Frattesi, protagonista in Nazionale che si spera possa portare dal ritiro azzurro tutta la soddisfazione possibile, alla ripresa la Lazio avrà bisogno di ritrovarlo al 100%: di seguito l’intervista per Radiosei.
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Le parole di Piscedda nell’intervista su Frattesi dalla Nazionale alla Lazio
“Venerdì questo gruppo ci ha fatto vedere un’altra caratteristica: il lato caratteriale. Il primo tempo ha resistito, poi c’è stata una grande reazione dovuta al gruppo, al carattere appunto. Credo l’Italia abbia meritato ampiamente il pareggio. Dalla Turchia alla Francia si è vista la compattezza. Quando devi ricominciare un ciclo è giusto provare più calciatori, più soluzioni. Le convocazioni fanno vedere questo. Finite queste prime partite avrai un quadro più chiaro. Frattesi mi è piaciuto, tanti pensano che per un giocatore andare in Nazionale crei stanchezza, invece un ragazzo torna soddisfatto e arricchito dal prestigio di stare in Nazionale. Non è un ostacolo l’Italia, ma un privilegio. Al di là dei campanilismi, la Nazionale rappresenta tutti”.
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