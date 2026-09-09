INTERVISTE
Piscedda: “Gattuso sta riuscendo a farsi apprezzare dai tifosi”
Massimo Piscedda si è detto soddisfatto del lavoro di Gennaro Gattuso alla guida della Lazio e convinto che i tifosi, pur lontani dall’Olimpico, non gli faranno mancare il loro appoggio da fuori dallo stadio: ecco le sue parole, in un’intervista concessa a Radiosei.
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Le parole di Piscedda nell’intervista su Gattuso e i tifosi
“Gattuso personalmente non lo conosco, ma abbiamo amici in comune. Lo vedo umile ma con tanta voglia di dimostrare. L’ho apprezzato tantissimo quando è uscito dai Mondiali e ha rilasciato delle dichiarazioni chiare, nette. Le cose che fa mi sembrano giuste, è chiaro che la squadra ora sta recependo le sue indicazioni. Al di là della situazione che vive, con i tifosi lontano dall’Olimpico, credo si sia comunque fatto apprezzare dai tifosi che immagino lo sosterranno anche fuori. Poi gli allenatori sono sempre legati ai risultati, quindi staremo a vedere cosa accadrà da qui a fine anno”.
Sulle ambizioni della Lazio
“La Lazio sta sempre tra le prime 9, a prescindere. Ci sono le prime, tar cui rientrava fino a qualche tempo fa, poi c’è la Lazio. Ci sono dei momenti in cui ti può dir bene e devi essere pronto, se steccano Atalanta, Bologna, Napoli o Juventus, ad inserirti. La Lazio per come è fatta ora, si è rinforzata rispetto allo scorso anno, queste che ho elencate no, eccezion fatta per l’Atalanta. Poi c’è la Fiorentina che ha fatto un buon mercato ma credo lì ci sia qualcosa a livello di spogliatoio”.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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