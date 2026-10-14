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INTERVISTE

Piscedda: “Sutalo ha più esperienza degli altri difensori”

Published

1 ora ago

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Josip Sutalo

Ai microfoni di Radiosei l’ex calciatore biancoceleste Massimo Piscedda ha dato un suo giudizio sulla difesa della Lazio.

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Il giudizio di Piscedda sulla difesa della Lazio.

Sutalo ha esperienza maggiore rispetto agli altri compagni di reparto che hanno giocato poco. Io la coppia titolare di centrali ancora non l’ho individuata, devono ancora giocare insieme. Domenica la difesa sarà più impegnata di quanto lo sia stata fino ad ora, quindi vedremo il suo valore. I giocatori buoni si vedono nei momenti importanti. 

La Juve per ora non mi ha convinto, non si sta esprimendo come i tifosi si aspetterebbero ma credo sia un’idea generale, penso sia una squadra da identificare ancora. Bisogna aspettare anche per la Juve”.

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