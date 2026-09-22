Zaccagni out dai convocati di Mancini, Piscedda: “Non bastano poche partite”

Massimo Piscedda ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale ha parlato dell’Italia di Mancini che si appresta all’esordio in Nations League, soffermandosi anche sulla non chiamata del capitano della Lazio Mattia Zaccagni.

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Le parole di Piscedda su Zaccagni e la Nazionale

“Non sono stupito dalla non convocazione in Nazionale di Zaccagni, non possono bastare poche partite. Il rendimento di Cambiaghi? Non deve esistere il campanilismo. Ad ogni modo, anche se non è convocato stavolta, Zaccagni rientra tra i calciatori che sono nel giro della Nazionale. Tra i ‘nuovi’ scelgo Doumbia dello Sporting, per me è un buon elemento, bel profilo, speriamo possa darci una mano. Romano? Se continua a migliorare così velocemente è sicuramente un profilo interessantissimo, sembrano anni che gioca, ha grandi prospettive.

Il lavoro di Mancini può essere accelerato o rallentato dai giocatori stessi, dipenderà da loro il cammino dell’Italia. Staremo a vedere quanto durerà il processo. Alla Nazionale servono società che l’aiutino, i club sono fondamentali per formare la Nazionale.”

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