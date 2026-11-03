Piscedda: “La qualità del campionato è scesa, la Lazio di Gattuso è tra le più accreditate per l’Europa”

Massimo Piscedda ha rilasciato la sua solita intervista ai microfoni di Radiosei, commentando la stagione della Lazio e il possibile andamento delle prossime giornate di campionato.

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L’intervista di Piscedda sulla Lazio

Sul gioco della Lazio

“A questo punto mi accontenterei che la Lazio arrivasse al quarto posto (ride,ndr). Onestamente, vedendo la squadra di Gattuso e le altre, soprattutto quello che in partenza erano più accreditate per il quarto posto, non noto un livello altissimo. Con Juventus e Milan ti ci puoi confrontare, l’Atalanta neanche a parlarne, Bologna e Fiorentina sono fuori. Non quello che ci si poteva aspettare in estate ed in questo contesto la Lazio è tra le più accreditate. Tutto può ancora succedere, ma tutto sommato consapevolezza e forza puoi mantenerla. Parliamo di una squadra con una propria identità, con un allenatore che conosce le dinamiche”.

Sul futuro della Lazio

“La Lazio sta bene e non credo a tutte le altre squadre. Sono di un buon livello, alcune superiori, ma se la può giocare. Va anche detto che la Lazio deve ancora affrontare Como, Inter, Roma e Napoli. Aspettiamo quelle gare e poi tiriamo una linea. La qualità delle squadre è scesa e quelle buone hanno più possibilità e ci sono più sorprese”.

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