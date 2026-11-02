Piscedda: “Ottima gara della Lazio, un’altra prova di convinzione e consapevolezza”

Solita intervista di Massimo Piscedda ai microfoni di Radiosei, nella quale ha commentato la vittoria della Lazio contro il Cagliari. Ecco le sue parole.

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L’intervista di Piscedda su Lazio Cagliari

Sulla partita

“Hai trovato una squadra che non va più come qualche settimana fa, il Cagliari è venuto abbottonato all’Olimpico per provare a prendersi il punto. Credo che la Lazio abbia interpretato benissimo la gara, ha aspettato e ci ha provato fino all’ultimo”.

Sui cambi e i giocatori che hanno contribuito alla vittoria

“I cambi, Pinamonti e Pedraza, hanno portato poi al gol-vittoria. Il Cagliari si sa difendere bene, quindi le difficoltà sono nate proprio per come ti fa giocare, ossia male. Un’altra prova di forza mentale, convinzione e consapevolezza. Ci sono squadre più attrezzate della Lazio, ma ci provi fino alla fine. Fortunatamente si è fermato Fadera, che era l’unico che stava mettendo in difficoltà la Lazio, ma la Lazio ha sicuramete meritato questa vittoria. Isaksen mi sembra più ‘libero’ e così esprime il suo valore. Con la sua conferma è cresciuto anche Floriani, che già aveva fatto intravedere delle qualità; pure lui si è imposto con merito”.

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