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INTERVISTE

L’allarme di Piscedda: “Gattuso deve assolutamente isolarsi da tutto”

Published

57 minuti ago

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Piscedda intervista Lazio Gattuso

Massimo Piscedda, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, nel corso dell’intervista ha parlato della necessità di Gattuso di isolarsi da tutto il contorno e della trasferta di Venezia che attende la Lazio.

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Le parole di Piscedda nell’intervista sulla Lazio

Piscedda su Gattuso che deve isolarsi

Gattuso deve assolutamente estraniarsi da tutte queste cose, deve concentrarsi sul lavoro senza dispendere energie su cose che sono più gradi della squadra stessa. Meglio rimanga sul piano tecnico, che è quello che gli compete”.

Piscedda su Noslin e Pinamonti

Noslin si merita di giocare ancora, poi è chiaro che il tecnico in settimana fa le sue valutazioni. Per come abbiamo visto lui e Pinamonti, non c’è da discutere su chi dovrebbe giocare. Se poi Pinamonti ha lavorato bene in settimana, magari l’allenatore deciderà di cambiare”.

Piscedda su Venezia Lazio

“Il Venezia ha già perso in casa, la Lazio deve stare attenta più alla statistica che al valore dell’avversario, che in questo momento è battibile. Sicuramente la Lazio ha più chances del Venezia”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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