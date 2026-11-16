Piscedda: “C’è da stare attenti al Lecce”

Massimo Piscedda, ex difensore biancoceleste e oggi opinionista, ha concesso un’intervista a Radiosei per commentarte la partita tra Lecce e Lazio ed esprimersi anche sui singoli.

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L’intervista a Piscedda in vista di Lazio Lecce

“Ora c’è la curiosità di capire come ripartirà il campionato, dopo la sosta. C’è da stare attenti al Lecce che fa bene fuori casa ma, al netto delle defezioni, non vedo che sia una squadra in grado di impensierire troppo la Lazio”.

Il pensiero di Piscedda sui singoli della Lazio

“Gudmundsson è uno di quei giocatori potenziali titolari, che rientra piano piano. Al momento non ha un posto, ma è sempre tra i primi a subentrare. Può sostituire i due esterni e anche la mezzala, può essere spostato senza grandi problemi”.

“Rovella se sta al 100% si può preferire a Belahyane, ma in questo momento non credo lo abbiamo recuperato al 100%. Doekhi o Diogo Leite? Tolto Sutalo, che ha più esperienza internazionale, credo che gli altri si equivalgono. Loro due, con Provstgaard, si giocheranno il posto. Il danese, probabilmente, è certo di una maglia. Pedraza è bravo a inserirsi, è un giocatore intelligente, ma fisicamente ancora mi deve convincere. Dobbiamo vederlo meglio”.

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