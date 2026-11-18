Piscedda, intervistato ai microfoni di Radiosei, ha commentato l’imminente partita della Lazio contro il Lecce, mettendo in guardia la squadra di Gattuso dai salentini, e chi schiererebbe nella formazione titolare, dati i numerosi infortuni. Ecco le sue parole.

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Le parole di Piscedda nell’intervista su Lazio Lecce

“Il Lecce l’ho visto giocare poco, ma fuori casa si sono sempre comportati bene”.

“I pericoli la Lazio se li può creare da sola, ma con Gattuso non credo questo accadrà, visto il suo trascorso importante anche da giocatore. Parlerà bene con la squadra. Ad ogni modo, ti ripresenti dopo la sosta e devi continuare quello che hai fatto fino ad ora, che è stato importante”.

Le parole di Piscedda su dubbi di formazione e infortuni

“Tra Tavares e Sutalo, nelle sfide in casa perdi di più con il portoghese perché attacchi; crea delle situazioni che solo lui sa creare. Lazzari è un ’93, ha giocato pochissimo, secondo me avrebbe potuto fare una carriera diversa, magari da titolare in una squadra di medio-bassa classifica. Visto il rinnovo di Floriani, si deve puntare sul giovane. In una partita importante? Non farei giocare il più esperto, se credi nel giovane sono quelle le gare che lo fanno crescere”.

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