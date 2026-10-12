INTERVISTE
Piscedda: “Primo tempo da Barcellona, poi il calo. Difesa? Ancora da scoprire i titolari”
Massimo Piscedda, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha analizzato la netta vittoria della Lazio contro il Monza e la prestazione dei ragazzi di Gattuso: ecco le sue parole.
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Le parole di Piscedda nell’intervista su Lazio Monza
“Primo tempo bellissimo, a tratti la Lazio mi ricordava il Barcellona con quel fraseggio veloce. Prima frazione davvero meravigliosa, poi nella ripresa la Lazio si è seduta e l’avversario ha preso coraggio; anche se erano in inferiorità numerica hanno iniziato a crederci, anche perché al Lazio, soprattutto dietro, era un po’ in confusione. Sul 2-1 Mandas ha fatto parate importanti. Il possesso palla quando sei sul 2-0 è utilissimo, anche se non finalizzi passa il tempo. Alcuni difensori devono essere più attenti”.
Piscedda sulla coppia centrale
“Ancora non riesco ad individuare quella titolare, tutti più o meno si equivalgono e non c’è nessuno veloce. Bisogna ragionare meglio sulle situazioni. Un difensore lento a livello di corsa ci sta, basta essere veloce di pensiero, come magari era Romagnoli. I grandi difensori sono questi, quelli che ragionano rapidamente”.
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