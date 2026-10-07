INTERVISTE
Piscedda verso il Monza: “Floriani merita la titolarità. Pinamonti? Speriamo torni quello di Sassuolo”
Massimo Piscedda ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale si è soffermato su alcuni singoli e sul prossimo impegno della Lazio in campionato contro il Monza.
Leggi Anche: Lazio-Monza, dove vedere la partita in TV e in streaming
Le parole di Piscedda verso Lazio-Monza
“Lazio-Monza è la situazione ideale per far rientrare Marusic, anche se secondo me Floriani Mussolini ad oggi merita la titolarità. Adesso si riparte subito anche con Como-Roma che sarà una partita molto interessante, vedo leggermente in vantaggio la Roma. Tornando a noi ricordo che due anni fa con il Monza vincemmo 5-1, l’ultima vittoria in casa in quella stagione, e ora si riparte da lì e speriamo che porterà fortuna.”
Su Pinamonti
“Riguardo Pinamonti dipende tutto da lui, non è quello che ci aspettavamo, non è quello del Sassuolo ma speriamo che ritorni tale. La situazione per lui è ideale, c’è una bella tifoseria, un’ottimo allenatore e una società che ha creduto in lui.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
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|5
|20
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|0
|5
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