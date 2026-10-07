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INTERVISTE

Piscedda verso il Monza: “Floriani merita la titolarità. Pinamonti? Speriamo torni quello di Sassuolo”

Published

60 minuti ago

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Romano Floriani Mussolini in campo con la maglia della Lazio Lazionews.eu

Massimo Piscedda ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale si è soffermato su alcuni singoli e sul prossimo impegno della Lazio in campionato contro il Monza.

Leggi Anche: Lazio-Monza, dove vedere la partita in TV e in streaming

Le parole di Piscedda verso Lazio-Monza

“Lazio-Monza è la situazione ideale per far rientrare Marusic, anche se secondo me Floriani Mussolini ad oggi merita la titolarità. Adesso si riparte subito anche con Como-Roma che sarà una partita molto interessante, vedo leggermente in vantaggio la Roma. Tornando a noi ricordo che due anni fa con il Monza vincemmo 5-1, l’ultima vittoria in casa in quella stagione, e ora si riparte da lì e speriamo che porterà fortuna.”

Su Pinamonti

“Riguardo Pinamonti dipende tutto da lui, non è quello che ci aspettavamo, non è quello del Sassuolo ma speriamo che ritorni tale. La situazione per lui è ideale, c’è una bella tifoseria, un’ottimo allenatore e una società che ha creduto in lui.”

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