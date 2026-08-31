INTERVISTE
Piscedda: “Man? Buon giocatore ma occhio ad Isaksen e Cancellieri”
L’ex calciatore della Lazio, Massimo Piscedda, è tornato a parlare di Lazio su Radiosei: in questa sua intervista il tecnico ha anche rilasciato un commento sul possibile arrivo di Dennis Man e sulle prestazioni di Romano Floriani Mussolini.
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Le parole di Piscedda sulla Lazio e l’obiettivo Man
“La sensazione è che possa solo crescere ulteriormente. La squadra risponde a quanto chiede Gattuso. A lui la grinta non manca, ma vedo anche altro in campo. Vedo anche belle azioni e giocate che non vengono finalizzate. Quello è il difetto, la speranza che Pinamonti aiuti in tal senso. Dennis Man è un buon giocatore, ma non getterei alle ortiche giocatori come Isaksen e Cancellieri. Sono buoni giocatori, imprecisi nelle conclusioni, ma questo lo sappiamo. Vedere volti nuovi è sempre importanti, ma ci sono comunque dei valori da rispettare. Poi, è chiaro, se vuoi fare un salto di qualità, serve altro”
Piscedda su Floriani
“Lo vedo bene e spero che continui con questa concentrazione e questa volontà. Ha più di cento gare tra i professionisti, ha fatto il percorso giusto ed ora deve sfruttare l’occasione dell’infortunio di Marusic. Ha buone qualità, può solo migliorare”.
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