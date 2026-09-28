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Piscedda: “Nazionale? Non condivido i fischi, un progetto riparte grazie a tutti”

Published

3 ore ago

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Mancini intervista Nazionale Mancini

L’ex Lazio oggi opinionista, Massimo Piscedda, ha approfittato della sosta dei campionato per parlare di Nazionale e di Roberto Mancini in questa sua ultima intervista per Radiosei: l’ex biancoceleste conosce bene il ruolo di selezionatore visto che da allenatore ha guidato le giovanili azzurri dall’Under16 all’Under19.

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Le parole di Piscedda nell’intervista sulla Nazionale di Mancini

“L’analisi di Mancini mi sembra la più sensata: nella prima mezz’ora ci sono state delle difficoltà, poi la squadra è uscita fuori ed è stata anche sfortunata a tratti. Questo è un percorso di rinascita, con le sue tempistiche. Se riparti dal secondo tempo, vedi buoni margini per migliorare in futuro. Tanti cambi? Hai molti ragazzi, è giusto provarli e trovare una quadra. Questo non garantisce il risultato, ma la visione totale del materiale per poi andare ad essere competitivo. Chiaro che i tifosi guardino il risultato, ma ci vuole tempo. Con i fischi non sono d’accordo, se un movimento deve rinascere lo fa con la collaborazione di tutti. Turchia? L’Italia ora sta provando e quando provi non devi badare al risultato, devi sperimentare. Le generazioni di grandi talenti sono finite, devi trovare una squadra che attraverso il gruppo supporti ciò che non c’è. Bisogna attendere, ci vuole pazienza e ci vuole la collaborazione di tutti, anche dei club”.

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